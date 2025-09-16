Der Haushalt 2025 ist fertig, aber für Finanzminister Lars Klingbeil geht die Arbeit erst richtig los: Deutschland steht nun vor dem größten Haushaltsloch seiner Geschichte.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Es ist vollbracht, der Bundeshaushalt für 2025 steht. Und doch: Für Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) ist die Arbeit damit keineswegs erledigt, sie geht im Gegenteil erst richtig los. Schon nächste Woche wird der Bundestag nach dem Etat für dieses Jahr auch den Budgetentwurf für 2026 diskutieren, parallel arbeitet die Regierung bereits an der Finanzplanung bis 2030.