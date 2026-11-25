Der Bundeskanzler bereitet das Land auf harte und schwierige Zeiten vor. Bei der Generaldebatte räumt Merz ein, dass die Haushaltsaufstellung nicht gut gelaufen ist. Die Grünen werfen ihm vor, es „zu vermasseln“.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) räumt ein, dass die enorme Neuverschuldung Deutschlands ein großes Problem ist und es so nicht weitergehen kann. „Dieser Haushalt ist vertretbar“, sagte Merz bei der Generaldebatte über den Etat der Bundesregierung für 2027. Zugleich kündigte er verschärfte Sparanstrengungen an, auch mit Blick auf die junge Generation.