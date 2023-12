Die Ampelregierung will im kommenden Jahr die Schuldenbremse einhalten - zumindest vorerst. Das gaben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.

Man habe in den Haushaltsgesprächen Einsparungen machen müssen. "Das tun wir nicht gerne, aber es ist nötig", sagte Scholz. "Wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um unsere Ziele zu erreichen." Als ersten Punkt nannte Scholz den Abbau klimaschädlicher Subventionen. Finanzminister Lindner zufolge soll das drei Milliarden Euro bringen. Auch der CO₂-Preis beim Tanken und Heizen soll steigen.

Der Klima- und Transformationsfonds soll demnach bestehen bleiben, jedoch soll der Topf um zwölf Milliarden Euro gekürzt werden. Finanzminister Lindner versicherte, dass es keine Kürzungen bei den "sozialen Standards" geben werde. Er deutete aber an, dass man im Sozialstaat effizienter werden wolle. 1,5 Milliarden Euro wolle man einsparen, indem man Geflüchtete aus der Ukraine in den Arbeitsmarkt integriert.

Die Ampel hält sich im Haushalt jedoch explizit die Hintertüren offen, die ihnen das Gesetz zur Schuldenbremse ermöglicht: In Notlagen wie der Flutkatastrophe im Ahrtal 2022 werde man Schulden oberhalb der Bremse aufnehmen. Auch für den Fall, dass sich die Lage an der Front in der Ukraine verschärft, werde man die Lage neu bewerten.

Am Dienstagmorgen war klar geworden: Nach zähen Verhandlungen sind sich die Ampel-Spitzen einig über den Bundeshaushalt 2024. Die Gespräche waren kompliziert, weil Finanzminister Lindner zufolge 17 Milliarden Euro gefehlt haben sollen. Lindner sagte: "Diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig auch bei sehr schweren Aufgaben." Auch Kanzler Scholz lobte die Gespräche als konstruktiv und vertraut.

Bei der Aufstellung des Haushalts für 2024 stand die Frage im Mittelpunkt, wie dieser nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Haushaltsführung und Sonderfonds angepasst werden soll. Hauptstreitpunkt war die Frage, ob neben Einsparungen im Haushalt die Schuldenbremse auch für das Jahr 2024 ausgesetzt werden soll.

An diesem Mittwochnachmittag soll der Koalitionsausschuss zusammenkommen. Kanzler Scholz gibt außerdem am Mittag eine Regierungserklärung ab - auch diese können Sie auf SZ.de im Livestream sehen.