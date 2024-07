Wie hat die Regierung den erbitterten Streit um die Schuldenbremse doch noch gelöst?

SPD und Grüne hatten bis zuletzt gefordert, dass Deutschland erneut die Schuldenbremse aussetzt, um einen größeren finanziellen Spielraum zu bekommen. Die FDP und ihr Finanzminister Christian Lindner aber blieben hart. Die Lücke von zuletzt etwa zehn Milliarden Euro schlossen die Koalitionäre über Umbuchungen, Verschiebungen und Sparmaßnahmen. Das Volumen des Bundeshaushalts 2025 soll nun bei 481 Milliarden Euro liegen. In diesem Jahr ist noch ein Volumen von 489 Milliarden Euro vorgesehen.

Ist die FDP damit der große Gewinner im Haushaltsstreit?

Es war der Finanzminister, der am Freitag bei der Präsentation der Ergebnisse auch vorrechnete, wie viel Zeit er mit seinen Verhandlungspartnern verbringen musste: Exakt 23 Mal hätten sich Habeck, Scholz und er zuletzt im Kanzleramt getroffen – zusammen 80 Stunden zu dritt. Begeistert klang Lindner nicht. Die Verhandlungen waren hart und standen laut Verhandlungskreisen mehrfach auf der Kippe. Am Ende hat die FDP zwar das große Ziel erreicht, die Schuldenbremse nicht erneut auszusetzen. An anderer Stelle aber steckte sie Niederlagen gegen SPD und Grüne ein. So bleibt es bei der Förderung von Erneuerbaren Energien, Abstriche für ukrainische Flüchtlinge und andere Sozial-Einschnitte sind ebenfalls vom Tisch. Die Rente mit 63 für langjährige Versicherte bleibt erhalten.

Bekommen Familien mit Kindern mehr Geld?

Die geplanten Erhöhungen des Kindergelds soll laut Bundesregierung zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten. Auch der Kindersofortzuschlag soll dann steigen. Für beide Leistungen bekommen Eltern künftig fünf Euro mehr pro Monat. Damit steigt das Kindergeld auf 255 Euro, der Kindersofortzuschlag für Familien, die Bürgergeld beziehen, auf 25 Euro. Die eigentlich gute Nachricht bedeutet allerdings auch eine bittere Pille. Denn das Prestigeprojekt der Grünen gegen Kinderarmut scheint gefährdet.

Detailansicht öffnen Bittere Pille: Die Kindergrundsicherung für Kinder aus armen Verhältnissen kommt wohl vorerst nicht. (Foto: Thomas Eisenhuth/IMAGO)

Dass der als Zwischenlösung geplante Kindersofortzuschlag verlängert wird, signalisiert, dass die ebenfalls zum 1. Januar vorgesehene Einführung der Kindergrundsicherung wohl nicht wie geplant kommt. Das neue Instrument sollte dafür sorgen, dass Kinder aus armen Verhältnissen künftig besser versorgt werden. Möglich sei eine stufenweise Einführung, heißt es nun. Um die angespannte Situation in Kindertagesstätten zu verbessern, sollen laut Haushaltseinigung zwei Milliarden Euro in die Kita-Qualität fließen.

Was ändert sich für Arbeitnehmer und Rentner?

Als zentrales Ziel der Regierung gilt der Kampf gegen den Fachkräftemangel. Für Arbeitnehmer ist deshalb eine Steuerfreiheit für Überstunden geplant. Wie diese konkret aussehen soll, ist aber noch offen. Zudem sollen Rentner mehr Geld bekommen, wenn sie länger arbeiten. Die Arbeitgeberbeiträge für Rente und Arbeitslosenversicherung können demnach künftig als Lohn ausgezahlt werden. Sie entsprechen 10,6 Prozent des Bruttolohns. Hier hat sich die FDP durchgesetzt. Im SPD-Lager hatte es die Idee gegeben, das Arbeiten für Rentner per Steuerbonus attraktiver zu machen – das hätte der Rentenkasse mehr Einnahmen gebracht.

Werden Bahn und Autobahnen besser finanziert?

Die Ampel will mehr in die Infrastruktur investieren, allerdings am liebsten an der Schuldenbremse vorbei. Der neue Nachtragshaushalt enthält lediglich für die Autobahn GmbH 300 Millionen Euro zusätzlich. In den kommenden Wochen soll nun geprüft werden, inwiefern Zuschüsse für die Deutsche Bahn und die Autobahn GmbH in Darlehen umgewandelt werden können. Das würde neue Haushaltsspielräume von mehreren Milliarden Euro eröffnen.

Im Idealfall soll das Eigenkapital der Bahn ein weiteres Mal erhöht werden, auch wenn das potenziell „unschöne Nebenwirkungen“ habe und am Ende zu Preissteigerungen führen könne, heißt es aus Koalitionskreisen. Gleichzeitig will der Bund die Autobahn GmbH kreditfähig machen. Bisher kann die – im Gegensatz zur Bahn, die einen Schuldenberg von 34 Milliarden Euro vor sich herschiebt – keine Schulden machen. Eine verfassungsrechtliche Prüfung soll klären, inwiefern das möglich ist.

Detailansicht öffnen Die Deutsche Bahn hat seit Jahren Probleme, nun könnten auch noch die Preise steigen. (Foto: Jens Büttner/dpa)

Fließt mehr Geld in Bundeswehr und Sicherheit?

Für die Bundeswehr soll im Haushalt für das kommende Jahr deutlich weniger zusätzliches Geld bereitgestellt werden als von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gefordert. Nach der Einigung der Ampel-Spitzen soll der Verteidigungshaushalt von derzeit 52 Milliarden Euro nur leicht um etwa 1,2 Milliarden Euro wachsen. Von 2028 an, also nachdem das Sondervermögen aufgebraucht sein wird, soll der reguläre Verteidigungshaushalt dann aber 80 Milliarden Euro umfassen, um die Nato-Vorgaben einzuhalten. Polizei und Zoll sollen im kommenden Jahr eine Milliarde Euro mehr bekommen.

Was wird aus Förderprogrammen für den Klimaschutz?

An Programmen zum Beispiel für den Einbau von Wärmepumpen soll sich nichts ändern. Allerdings räumt auch das Wirtschaftsministerium ein, man habe „schmerzhafte Kürzungen hinnehmen müssen“ – allerdings betreffe dies vor allem Programme, deren Mittel bisher nicht vollständig abgerufen wurden. Der Klima- und Transformationsfonds, aus dem viele der Programme finanziert werden, wird gleichzeitig um einen schwer kalkulierbaren Posten erleichtert: Die milliardenschwere Förderung der erneuerbaren Energien soll künftig aus dem Haushalt finanziert werden. Langfristig soll die Förderung erneuerbarer Energien umgestellt werden, um künftig neue Anlagen zu fördern und weniger den Strom, den sie erzeugen; ein Projekt allerdings, das über diese Regierungszeit hinausragt. Auch auf Ausschreibungen für den Bau klimafreundlicher Kraftwerke konnten sich die Spitzen der Regierung einigen.

Wie will die Regierung die Wirtschaft ankurbeln?

In diesem Jahr wird in Deutschland nur ein sehr kleines Wachstum erwartet. Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück, auch der private Konsum kommt kaum in Schwung. Die Regierung will nun mit einer Wachstumsinitiative gegensteuern. Helfen soll vor allem, was keine unmittelbaren Kosten auslöst. So soll es beschleunigte Abschreibungen von Investitionen geben. Die Ampel-Regierung will zudem Bürokratie abbauen. Für gewerblich genutzte Elektroautos sollen Sonderabschreibungen eingeführt werden. Laut Koalitionskreisen hofft die Regierung, dass mit der Initiative bereits 2025 ein Wachstum von zusätzlichen 0,5 Prozentpunkten entsteht – rund 26 Milliarden Euro.

Wo wird sonst noch gespart?

Deutlich weniger Geld als vom Ministerium erhofft bekommt etwa das Auswärtige Amt. Angemeldet hatte das Ressort von Annalena Baerbock (Grüne) 7,39 Milliarden Euro. Zugestanden hatte Linder ihr aber nur 5,1 Milliarden. Nun erhält das Ministerium 5,9 Milliarden Euro. Folgen haben könnten die geringeren Mittel beispielsweise für die humanitäre Hilfe. „Es ist bitter, dass bei der internationalen Gerechtigkeit gekürzt wird“, sagt Sven-Christian Kindler, Haushaltssprecher der Grünen-Fraktion. „Die Mittel für die humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit reichen nicht aus, um in einer immer unsicheren Zeit mehr Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen.“ Trotz harter Einschnitte bleibe die außenpolitische Handlungsfähigkeit erhalten, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.

Wie geht es mit dem Haushalt jetzt weiter?

Nach der Einigung der Dreierrunde Scholz, Habeck und Lindner muss der Haushalt noch im gesamten Kabinett abgesegnet werden. Dies ist für den 17. Juli geplant. Ab Mitte September befasst sich dann der Bundestag mit dem Haushaltsentwurf. Hier drohen neue Diskussionen. Grünen- und SPD-Fraktion kündigen bereits an, in mehreren Punkten nachverhandeln zu wollen.