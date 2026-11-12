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Bundeshaushalt 2027Bundesregierung nimmt Sozialkürzungen zurück

Lesezeit: 3 Min.

Bauministerin Verena Hubertz (SPD) und Familienministerin Karin Prien (CDU) bei der Regierungsbefragung am Mittwoch: Sie mussten sich vor allem für Kürzungen rechtfertigen.
Bauministerin Verena Hubertz (SPD) und Familienministerin Karin Prien (CDU) bei der Regierungsbefragung am Mittwoch: Sie mussten sich vor allem für Kürzungen rechtfertigen.
Foto: Kay Nietfeld/dpa

Bei Familienleistungen und beim Wohngeld sollte mehr als eine Milliarde Euro gespart werden. Diese Kürzungen kommen nun doch nicht. Die SPD zeigt sich erleichtert.

Von Valerie Höhne und Lina Verschwele, Berlin

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Nun also doch nicht: Der Haushalt 2027 wird kein Haushalt der Sozialkürzungen. Zumindest nicht in dem Umfang, wie die Regierung vor dem Sommer geplant hatte. Der Kindersofortzuschlag für Geringverdiener soll doch nicht gestrichen werden. Der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende von 16- und 17-Jährigen soll erhalten bleiben. Und die Kürzung des Wohngelds, die etwa ein Drittel der Bezieher betroffen hätte, soll gar nicht kommen.

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