Begleitet von kleinen Sticheleien hat die schwarz-rote Bundesregierung ihren Haushalt in den Bundestag eingebracht. Die Parlamentarier sollen dem Budget für 2027 am Freitag zustimmen. Aus der SPD-Fraktion gab es Kritik daran, dass die Regierung im Koalitionsausschuss vor wenigen Tagen noch nachträglich die Senkung der Stromsteuer beschlossen hatte – obwohl der Haushalt schon zwischen den Abgeordneten fertig verhandelt war. „Das ist schon eine Missachtung des Parlaments“, sagte der Sozialdemokrat Thorsten Rudolph in seiner Rede. Das müsse ein einmaliger Vorgang bleiben.