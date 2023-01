- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) pocht mit Blick den Haushalt 2024 auf eine Verringerung des Defizits und den "Aufbau fiskalischer Puffer". In einem Schreiben an die Obersten Bundesbehörden anlässlich der Haushaltsaufstellung, das der SZ vorliegt, schreibt Lindner: "Es muss unser Ziel sein, dass die deutsche Finanzpolitik angesichts steigender Zinsen auch langfristig tragfähig ist und weiterhin weltweit und vor allem im Euroraum für Stabilität und Verlässlichkeit steht." Die Finanzpolitik habe entschlossen auf die Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine reagiert; es sei wichtig gewesen, die Substanz der deutschen Volkswirtschaft zu erhalten und die Bürger zu schützen. Gleichzeitig aber beobachte man die höchste Inflation seit Jahrzehnten. Deshalb müsse von 2024 an die "Zeitenwende in der Finanzpolitik" konsequent umgesetzt werden. Darunter versteht Lindner unter anderem, die Inflation nicht durch schuldenfinanzierte Ausgabeprogramme anzuheizen. Auch 2024 müsse die Schuldenregel eingehalten werden.