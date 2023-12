EXKLUSIV Plagiatsvorwurf gegen Alice Weidel. Die Universität Bayreuth überprüft die Doktorarbeit der AfD-Vorsitzenden aus dem Jahr 2011. Plagiatesucher hatten zuvor der Hochschule ein Gutachten vorgelegt. Weidel weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet sie als politisch motiviert. Zum Artikel (SZ Plus)

Containerschiff einer deutschen Reederei im Roten Meer attackiert. Der Frachter der Reederei Hapag-Lloyd war offenbar in südlicher Richtung auf der Meeresstraße Bab al-Mandab zwischen Rotem Meer und Golf von Aden unterwegs, als er beschossen wurde. Es wird davon ausgegangen, dass die jemenitische Huthi-Miliz für den Angriff verantwortlich ist, öffentlich bekannt hat sie sich noch nicht. Zum Artikel

Maskenaffäre: Tandler wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Vier Jahre und fünf Monate Haft stehen Andrea Tandler nun bevor. Ihre Strafe soll sie antreten, sobald sie ihre schwere Darmerkrankung auskuriert hat. Millionärin bleibt die bayerische Unternehmerin trotz des Urteils: Ihre Maskengeschäfte an sich waren nicht illegal, lediglich die Steuerhinterziehung. Zum Artikel

Vermisster Junge nach sechs Jahren wieder aufgetaucht. Ein Kurier fand den mittlerweile 17-jährigen Alex Batty mitten in der Nacht im Süden Frankreichs. In den vergangenen zwei Jahren hat Batty laut eigenen Aussagen in einer Gemeinschaft gelebt, fernab der Gesellschaft. 2017 war der damals elfjährige Brite mutmaßlich von seiner Mutter und seinem Großvater entführt worden. Zum Artikel

Eskalation in Nahost

Israels Präsident will derzeit nicht über Zweistaatenlösung diskutieren. Angesichts des Krieges sagt Isaac Herzog: "Meine Nation trauert. Meine Nation ist traumatisiert." Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses spricht mit Israel darüber, die "intensiven" Kampfhandlungen in Gaza zu reduzieren. Zum Liveblog

MEINUNG Eine wirkliche Alternative zu zwei Staaten ist nicht in Sicht (SZ Plus)

Söder zu Besuch in Israel. Der bayerische Ministerpräsident zeigt sich berührt vom Schicksal der Menschen, die dem Terror-Angriff der Hamas zum Opfer gefallen sind. Zugleich soll die Reise aber auch seinem Image als Außenpolitiker dienen. Zum Artikel

Sonstige Themen