Am Montag leitete Bundeskanzler Olaf Scholz den Afrika-Gipfel in Berlin. Innenpolitisch gerät er zunehmend in Bedrängnis.

Von Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin

Angesichts der tiefgreifenden Folgen der verfassungswidrigen Umwidmung von Corona-Geldern in Klimaschutz- und Transformationsausgaben wächst in der SPD der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sich zu erklären. "Er muss sagen, das war eine Fehleinschätzung", sagte der Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer der Süddeutschen Zeitung. "Ich hoffe, dass er eine Rede an die Nation hält, in der er deutlich macht, dass unser Land vor den größten Herausforderungen steht, die je eine Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik zu bewältigen hatte", sagte Schäfer.