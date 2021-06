Linksextreme verbarrikadieren sich in einem Haus in Friedrichshain. Hinter einer Brandschutzbegehung vermuten sie einen Räumungsversuch - und werfen Flaschen und Steine auf die Polizisten, die Gewalt eskaliert.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Um 12.40 Uhr an diesem Donnerstag war es dann schließlich so weit: Der vom Eigentümer beauftragte Brandschutzexperte gelangte in das teilbesetzte Haus Rigaer Straße 94. Es war der Endpunkt eines schon Monate währenden Konflikts zwischen den Bewohnern und Sympathisanten des linksradikalen Projekts auf der einen und dem Berliner Innensenator, der Polizei und dem Eigentümer auf der anderen Seite. Der hatte sich in den vergangenen Tagen immer weiter zugespitzt. Mehr als 80 Polizisten wurden dabei verletzt, 60 von ihnen durch gewalttätige Attacken bereits am Mittwoch.