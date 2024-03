Vier Tage nach dem formellen Nato-Beitritt Schwedens haben die Alliierten das Land mit einer Zeremonie feierlich willkommen geheißen. Vor dem Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses in Brüssel wurde am Montag zum ersten Mal die schwedische Flagge gehisst. Sie weht in dem Flaggenkreis vor dem Gebäude künftig zwischen der spanischen und der türkischen. Neben Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nahm auch die schwedische Kronprinzessin Victoria an den Feierlichkeiten teil. Stoltenberg sagte, die nun 32 Flaggen repräsentierten 32 Nationen, die das gemeinsame Ziel hätten, ihre eine Milliarde Bürgerinnen und Bürger zu schützen, Kriege zu verhindern und Frieden zu bewahren. Schwedens Mitgliedschaft mache die Nato stärker und sicherer. Künftig gelte auch für das skandinavische Land der Satz: "Alle für einen, einer für alle." Mit Blick auf Russlands Versuche, einen Nato-Beitritt der Ukraine zu verhindern, sagte Stoltenberg, der Beitritt Schwedens zeige erneut, dass die Tür der Nato offen bleibe. Niemand könne sie schließen. Schwedens Regierungschef Kristersson betonte, sein Land steuere moderne und gut trainierte Streitkräfte bei. Dies stärke die Nato an Land, in der Luft und auf See.