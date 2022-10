Mehr als ein Jahr nach dem Start eines Bußgeldverfahrens hat das Bundesamt für Justiz zwei Bußgeldbescheide in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro gegen den Messengerdienst Telegram erlassen. Wie die in Bonn ansässige Behörde am Montag mitteilte, ahndet sie damit Verstöße gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das Gesetz regelt den Umgang mit Nutzer-Beschwerden über Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte im Netz. Konkret wird Telegram vorgeworfen, keine der im Gesetz vorgeschriebenen Meldewege für strafrechtlich relevante Inhalte vorzuhalten. Zudem bemängelt das Bundesamt, dass das Unternehmen keinen Zustellbevollmächtigten in Deutschland benannt hat.