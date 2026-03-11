Neun Wahlen in Serie haben die Grünen in den vergangenen dreieinhalb Jahren verloren. Am Sonntag riss Spitzenkandidat Cem Özdemir das Ruder mit seinem Wahlsieg in Baden-Württemberg herum. Wahlparty, Sitzungen der Parteispitze, Gespräche mit Cem Özdemir – für Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann jagt seither ein Termin den nächsten. Ausgelassene Freude stellt sich mit diesem Sieg auch beim Interviewtermin nicht ein. Es gibt gerade viel zu klären. Und noch mehr zu erklären.