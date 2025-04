Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

In Deutschland ist mal wieder die Meinungsfreiheit bedroht. Das hat inzwischen sogar die internationale Presse entdeckt – „The threat to free speech in Germany“, titelte jüngst der Economist. Berichtet wurde über Robert Habecks Schwachkopf-Affäre, also die Hausdurchsuchung gegen einen 64-Jährigen, der ein Foto des grünen Vizekanzlers mit „Schwachkopf PROFESSIONAL“ untertitelt hatte. Und über die siebenmonatige Bewährungsstrafe gegen den Chefredakteur des AfD-nahen Deutschland-Kurier, der eine Fotomontage von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit einem Schild „Ich hasse die Meinungsfreiheit“ veröffentlicht hatte. Nur noch 40 Prozent der Deutschen hätten das Gefühl, frei ihre Meinung äußern zu können, zitierte der Economist aus einer Umfrage.