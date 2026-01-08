Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU ) will sein Amt offenbar vorzeitig abgeben. Er wolle bereits Ende Januar aufhören, berichten die Mitteldeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung . Sein Nachfolger solle Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze werden. Ende des Monats solle sich dieser im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

Ein neuer Landtag wiederum wird am 6. September gewählt. In der CDU dürfte es Hoffnung geben, dass Schulze, der seine Partei als Spitzenkandidat in die Wahl führt, als amtierender Ministerpräsident bekannter wird und womöglich einen Amtsbonus bekommt. Eigentlich hatte Haseloff ausgeschlossen, sein Amt frühzeitig abzugeben.

In Umfragen liegt die CDU derzeit deutlich hinter der AfD. Die Rechtsextremen streben den Sieg bei der Landtagswahl an und können sich dafür gute Chancen ausrechnen. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat bereits erklärt, Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen.

Schulze ist seit 2021 CDU-Landeschef und seitdem auch Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten in Haseloffs Kabinett. Der Mann aus dem Harz war zuvor Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Der 71 Jahre alte Haseloff ist seit 2011 im Amt und der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands. Schon 2021 hatte er eigentlich nicht wieder kandidieren wollen, tat es dann aber doch. Aktuell regiert die CDU in Sachsen-Anhalt in einem Bündnis mit SPD und FDP.