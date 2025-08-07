Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU ) macht den Weg für einen Nachfolger frei. Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 soll CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze, 46, werden. Das erfuhr die SZ aus Parteikreisen. Zuerst hatte die Magdeburger Volksstimme berichtet.

Haseloff ist seit 2011 im Amt und der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands. Schon 2021 hatte er eigentlich nicht wieder kandidieren wollen, tat es dann aber doch. Aktuell regiert die CDU in Sachsen-Anhalt in einem Bündnis mit SPD und FDP. Doch nach der Landtagswahl am 6. September 2026 könnte das anders aussehen.

Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, 34, hat erklärt, 2026 Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen. Die Rechtsextremen streben den Sieg bei der Landtagswahl an und können sich dafür gute Chancen ausrechnen. Im Frühjahr lag die AfD bei der Bundestagswahl mit 37,1 Prozent der Zweitstimmen weit vor der zweitplatzierten CDU, die auf gerade einmal 19,2 Prozent kam.

Mit Haseloff, so hofften manche, könne die CDU doch noch gewinnen. Schließlich war es ihm schon bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2021 gelungen, die AfD vom ersten Platz fernzuhalten. Lange wurde gemutmaßt, ob Haseloff seinen Amtsbonus erneut zu nutzen versucht und noch einmal antritt. Nun steht die Entscheidung: Haseloff macht Platz und der deutlich weniger bekannte Schulze soll die Partei in den Wahlkampf führen.

Dieser ist seit 2021 CDU-Landeschef und seitdem auch Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten in Haseloffs Kabinett. Der Mann aus dem Harz war zuvor Abgeordneter im Europäischen Parlament.