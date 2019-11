Was wichtig ist

EXKLUSIV Arbeitsministerium plant höhere Hartz-IV-Kürzungen durch die Hintertür. Das Bundesverfassungsgericht hatte jüngst geurteilt, dass Hartz-IV-Kürzungen von mehr als 30 Prozent verfassungswidrig seien. Das SPD-geleitete Arbeitsministerium will diese offenbar dennoch ermöglichen. So sollen verschiedene Sanktionen kombiniert werden können, die die 30 Prozent zusammen deutlich überschreiten, heißt es in einem Entwurf, der der SZ vorliegt. Zum Bericht von Wolfgang Janisch und Henrike Roßbach

EU schaltet sich in Debatte um Uiguren in China ein. Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will einem Bericht zufolge bereits an ihrem ersten Tag mit Peking über die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren sprechen. Auch US-Außenminister Mike Pompeo kritisiert China scharf. Mehr dazu

Justizausschuss lädt Trump ein. Kommende Woche gehen die Untersuchungen zu einer möglichen Amtsenthebung von Donald Trump im Repräsentantenhaus in die nächste Runde. Der US-Präsident könne die Chance ergreifen, sich bei den Anhörungen zu äußern, sagte der Vorsitzende des Ausschusses. Zur Meldung

EXKLUSIV Hamburg droht mit Ende der Sommerferien-Absprache. Der Stadtstaat ist verärgert darüber, dass Bayern aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat ausgestiegen ist und sich weigert, die Ferientermine neu zu ordnen. Nun droht Hamburgs Bildungssenator, dass nun jedes Bundesland seine Ferientermine ohne Absprache festlegen könnte. Zum Bericht von Paul Munzlinger

Maltas Regierung stürzt in die Krise. Zwei Jahre nach dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia treten auf Malta im Zuge der Aufklärung des Falls mehrere Regierungsmitglieder zurück. In Malta geht man davon aus, dass sich Premierminister Muscat nicht mehr lange im Amt halten kann. Von Andrea Bachstein, Oliver Meiler, Mauritius Much und Hannes Munzinger

Leverkusen und Bayern siegen in der Champions League. Der FC Bayern München gewinnt mit sechs Toren in Belgrad auch dank Robert Lewandowski, der in 14 Minuten vier Mal trifft. Zum Spielbericht. Auch Bayer 04 Leverkusen gewinnt 2:0 bei Lokomotive Moskau und erhält sich dadurch die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Was wichtig wird

Die neue EU-Kommission wird gewählt. Um 12 Uhr stellt sich die designierte EU-Kommission unter Ursula von der Leyen zur Wahl. Vorher stellt die neue Kommissionschefin im EU-Parlament ihr Team und ihr Programm vor. Wird die Kommission bestätigt, kann sie am 1. Dezember die Arbeit aufnehmen.

Schlagabtausch bei Generaldebatte im Bundestag. Die Opposition dürfte die Debatte zum Bundeshaushalt 2020 dazu nutzen, um die Handlungsfähigkeit der großen Koalition insgesamt in Frage zu stellen. Die Regierung wird wohl auf Erfolge wie die Grundrente oder das Klimapaket verweisen.

BKA berät über Hasskriminalität. Bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes stehen kriminelle Hassbotschaften im Internet im Fokus. Die Bundesregierung hatte jüngst ein Maßnahmenpaket gegen Hass und Rechtsextremismus im Netz beschlossen. So sollen Facebook und Co. Morddrohungen und Volksverhetzung künftig von sich aus melden müssen.

BVB muss in Barcelona bestehen. Nach zuletzt schwachen Auftritten von Borussia Dortmund könnte ausgerechnet das Champions-League- Spiel gegen den FC Barcelona zu einem Schicksalsspiel für Trainer Favre werden. Komfortabler ist die Situation für RB Leipzig. Der Bundesligist braucht in Lissabon nur noch einen Punkt um weiterzukommen.

Frühstücksflocke

Jagd auf Gummibären. Weil die Dänen für ihr Leben gern Süßes essen, das aber zu allerlei gesundheitlichen Problemen führt, hat ihre Regierung eine Süßigkeitensteuer eingeführt. Die Folge: Im Königreich Dänemark werden in großem Stil Süßigkeiten geschmuggelt.