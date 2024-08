Kamala Harris will Republikaner in ihr Kabinett holen

Von Fabian Fellmann, Washington

Kamala Harris will als US-Präsidentin ein überparteiliches Kabinett bilden. Das hat sie am Donnerstag in ihrem ersten Medieninterview angekündigt, das sie als Präsidentschaftskandidatin gab. Während einer Bustour durch den umkämpften Swingstate Georgia machte sie Halt in einem Café in der historischen Hafenstadt Savannah für ein Interview mit CNN – jener Fernsehstation, der sie die Chance verdankt, im Rennen um das Weiße Haus mitzumachen.