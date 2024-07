Die Staatsanwältin und der Straftäter. Das wird das Motiv sein, das Kamala Harris in den kommenden gut hundert Tagen bis zur US-Präsidentschaftswahl am 5. November vor allem benutzen wird. Die ehemalige Staatsanwältin und Justizministerin aus Kalifornien: Das ist sie. Der Straftäter: Das ist der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump , der in seiner Heimatstadt New York unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs und der Fälschung von Geschäftsunterlagen verurteilt wurde.

Am Sonntag hatte Präsident Joe Biden erklärt, dass er nicht noch einmal antreten werde, und an diesem Dienstag hatte seine designierte Nachfolgerin Harris ihren ersten Auftritt als designierte Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei. In Milwaukee, im umkämpften Bundesstaat Wisconsin. Dort war erstmals zu sehen und zu hören, wie die Kampagne von Harris aussehen wird. Kurz gesagt: Lauter, energetischer, angriffslustig.

Mit unbändiger Energie kam Harris auf die Bühne, sie lachte, sie lächelte, sie winkte, sie genoss ersichtlich den Beifall eines euphorisierten Publikums. Noch bevor sie sprach, brandete bisweilen Jubel auf, so viel Zuneigung hatte Joe Biden in den vergangenen dreieinhalb Jahren seiner Präsidentschaft nie erfahren. Das war erkennbar und hörbar so kurz vor der Wahl ein neuer Anfang für die Demokraten, und niemand auf der Bühne und im Auditorium wollte den geringsten Zweifel daran lassen, dass diesem Anfang ein Zauber innewohnte.

Der Unterschied zu Joe Biden hätte nicht deutlicher ausfallen können. Während der Präsident zuletzt Mühe hatte, ein paar gerade Sätze auf die Kette zu bringen, zeigte sich Harris als demonstrativ gut gelaunte Maschine der Attacke. Trump? Als Staatsanwältin habe sie seinerzeit mit Sexualstraftätern zu tun gehabt, mit Betrügern, mit Menschen, die sich gegen das Gemeinwohl stellten. „Hört mir zu“, rief sie, „wenn ich sage, dass ich den Typus Trump kenne.“ Auf diesen Satz reagierte das demokratische Publikum mit ausdauernden „Kamala“-Sprechchören.

Make America Great Again? So „great“ war die USA nicht, sagt Harris

Trump ist in den vergangenen Monaten in diversen Verfahren unter anderem wegen Bilanzfälschung und sexueller Belästigung verurteilt worden, teils zu hohen Geldstrafen. Er streitet sämtliche Vorwürfe ab, teils geht er in Berufung, teils argumentiert er, dass er als ehemaliger Präsident in Bezug auf zumindest Teile der Vorwürfe Immunität genieße. In den sozialen Medien behauptet er, die Verfahren gegen ihn seien politisch motiviert.

Harris versuchte nun bei ihrer ersten größeren Wahlkampfrede einen Gegensatz zwischen dem laut ihrer Aussage rückwärtsgewandten Trump und ihrem eigenen Blick auf die Zukunft herzustellen. Sie stellte Trumps Slogan „Make America Great Again“ mit der Argumentation infrage, dass die Dinge in der Vergangenheit für viele Amerikanerinnen und Amerikaner eben alles andere als „great“, also großartig gewesen seien.

Eines ihrer schlagenden Beispiele war eine Reform des Gesundheitswesens, die der frühere Präsident Barack Obama ab 2009 initiiert hatte. Zuvor hatten Menschen mit Vorschädigungen große Probleme, eine Krankenversicherung zu bekommen. Das schloss Kinder mit Asthma ebenso aus wie ältere Menschen mit Diabetes. Die Demokraten haben diese Praxis gegen den Willen vieler Republikaner geändert. Ob man wirklich in diese Zeit zurückkehren wolle, fragte Harris.

Nachdem in Folge von Bidens Rückzug rasch klar war, dass in der Demokratischen Partei kein Weg an Kamala Harris als Kandidatin vorbeiführen würde, hat zunächst die Basis reagiert. Innerhalb von 24 Stunden gingen mehr als 90 Millionen Dollar von Kleinspendern auf den Konten der Partei ein. So etwas gab es in der Geschichte der amerikanischen Wahlkämpfe noch nie. Harris wies darauf in ihrer Rede am Dienstag unter großem Beifall hin.

Die Basis ist euphorisch, die Parteispitze eher nicht

Das hat schließlich auch die Granden der Partei überzeugt, zumindest öffentlich. Chuck Schumer, Mehrheitsführer im Senat, und Hakeem Jeffries, Chef der Demokraten im Repräsentantenhaus, hielten eine gemeinsame Pressekonferenz in Washington ab, in der sie sich hinter Harris stellten. Schumer, ein meist freundlicher, 73 Jahre alter Mann aus Brooklyn, der in seinen politischen Reden seit jeher zur schlecht gespielten Übertreibung neigt, sagte vor der versammelten Presse: „Boy, oh, Boy, are we enthusiastic.“

Vordergründig schien er während dieser Rede tatsächlich glücklich zu sein. Zugleich wirkte er allerdings wie ein irritierter Teenager, der zu Weihnachten statt des gewünschten iPads eine Blockflöte bekommen hat.

Hakeem Jeffries redete anschließend lange nicht über Kamala Harris, sondern darüber, was für ein irre toller Typ Präsident Biden doch war und immer noch sei. Gegen Ende seiner Ausführungen ging er ganz kurz auf Harris ein. Zwar mag Jeffries ein etwas besserer Schauspieler als Schumer sein, allerdings nur in dem Sinne, dass ein Kiesel seine Emotionen mitreißender ausdrückt als ein Granitblock.

Vorsichtig gesagt: Die Spitze der Partei scheint trotz aller freundlichen Bekundungen nicht vollends von Harris überzeugt zu sein. Nach dem, was in Wisconsin zu sehen war, ist die Basis jedoch Feuer und Flamme. Mehrmals skandierten die Zuschauer den Namen Harris, und die designierte Kandidatin konnte mit der großen Zuneigung erkennbar gut umgehen. „Wir werden kämpfen“, rief Kamala Harris einem durchweg jubelnden Publikum zu, „und wenn wir kämpfen, werden wir gewinnen.“