Von Hubert Wetzel

Das Weiße Haus verschickt jeden Abend per E-Mail eine Übersicht der Termine, die Präsident Joe Biden am nächsten Tag hat. Kurz danach verschickt es eine weitere Übersicht mit den Terminen von Vizepräsidentin Kamala Harris. In den meisten Fällen könnte sich das Präsidialamt diese zweite E-Mail allerdings sparen: Bei fast allen Auftritten, Treffen und Gesprächen, die Biden absolviert, ist Harris dabei. In beruflicher Hinsicht sind der Präsident und seine Vizepräsidentin praktisch unzertrennlich.