Von Fabian Fellmann, Washington

Sie hat sich diesen Ort nicht ausgesucht, aber Kamala Harris hätte wohl selbst keinen besseren gefunden für ihre erste Fernsehdebatte mit Donald Trump. Auf den Termin, Ortszeit am kommenden Dienstag (MESZ Mittwoch), hatte Trump sich im Mai noch mit Joe Biden verständigt. Die beiden setzten zwei Treffen an, das erste fand Ende Juni bei CNN in Atlanta statt und sollte Biden zum Verhängnis werden. Er wirkte beim Showdown im Swing State Georgia, einem jener Staaten, in denen sich sowohl Demokraten als auch Republikaner Chancen ausrechnen dürfen, derart alt und fahrig, dass ihn seine Partei zum Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen zwang. Den zweiten Termin im anderen, wohl noch wichtigeren Swing State Pennsylvania nimmt nun seine Nachfolgerin Kamala Harris wahr.