Von Boris Herrmann, New York

Nun haben die Demokraten in den USA also ganz offiziell ihre Präsidentschaftskandidatin für die Wahl am 5. November. Es war wirklich keine Überraschung mehr, dass diese Kandidatin Kamala Harris heißt. Bei der Onlineabstimmung unter den Delegierten ihrer Partei gab es keine Gegenkandidaten. Im Übrigen hat Harris in den zurückliegen zwei Wochen längst Fakten geschaffen. Die Vizepräsidentin übernahm nach dem Rückzug Joe Bidens von seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit praktisch über Nacht das Kommando im Wahlkampf. Und nicht nur das, sie übernahm von Biden auch einen Großteil des Kampagnen-Stabs, der Wahlkampfkasse sowie sämtliche Parteitagsdelegierten.