Er hat es vom Hauptschüler zum Multimillionär gebracht, von der SPD zur FDP und raus aus den Parteien. Jetzt soll Harald Christ den Finanzminister beraten, wie der das riesige Sondervermögen investiert.

Von Uwe Ritzer

Lars Klingbeil? „Wir kennen uns schon aus der Zeit, bevor er Generalsekretär der SPD wurde und ich noch Mitglied der Partei war“, sagt Harald Christ. Inzwischen ist Klingbeil bekanntermaßen Bundesfinanzminister und SPD-Chef. Und der (unbezahlte) Job, den Christ nun auf sein Bitten hin übernimmt, wäre mit dem Begriff vom Freundschaftsdienst unter Ex-Genossen unzureichend beschrieben. „Ich will mich maximal dafür einsetzen, dass diese Bundesregierung das Land nach drei Jahren Rezession und Stagnation wirtschaftlich erfolgreich regiert“, sagt Christ. „Gerade mit Blick auf die Bedrohung unserer Demokratie durch Rechtspopulisten.“ Also hat er zugesagt, als Klingbeil ihn bat, den Vorsitz eines siebenköpfigen Investitions- und Innovationsbeirats zu übernehmen. Der soll den Minister und sein Haus dabei beraten, das 500 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen so zielgerichtet auszugeben, dass mit dem Geld tatsächlich Innovationen und Investitionen gefördert werden.