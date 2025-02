Von Georg Ismar

Harald Christ hat ein Problem. Er steht in dem Büro mit Blick auf Deutschen Dom und Gendarmenmarkt und sagt, er wisse ja auch nicht, was dem Joschka Fischer hier passiert sei. Vielleicht ist da Rotwein verschüttet worden, aber dieser riesige rote Fleck im Büro sei kein Zustand. Drei Teppichmuster werden ihm gezeigt. Christ entscheidet sich für einen weißen, der nun den alten Teppich ersetzen soll. Christ hat vergangenes Jahr Joschka Fischers Beratungsfirma übernommen und dadurch auch dessen Büro in Berlin-Mitte geerbt.