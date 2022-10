Nach der Beschädigung eines Fensters einer Synagoge in Hannover am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur dauern die Ermittlungen der Polizei an. Neue Erkenntnisse gebe es noch nicht, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Zahlreiche Politiker, Verbände und Kirchengemeinschaften verurteilten die Tat. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen wurde am Mittwochabend die Scheibe der Synagoge beschädigt. In dem Gebäude beteten zu der Zeit rund 150 Menschen. Verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz ermittelt. Bisher sind keine Angaben zu möglichen Tätern, einem Motiv oder dem Tathergang bekannt. "Wir ermitteln mit Hochdruck in alle Richtungen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag.