26. April 2019, 18:40 Uhr Hannover SPD drängt OB zu Rücktritt

Die SPD rückt von Hannovers wegen Untreue angeklagtem Oberbürgermeister Stefan Schostok ab und hat sich für Neuwahlen ausgesprochen. "Die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft Hannover verlangt nunmehr klare Konsequenzen, um das Ansehen des Amtes des Oberbürgermeisters zu wahren", erklärten der Stadtverband, der Unterbezirk und die Ratsfraktion der SPD am Freitag: "Es gilt nun, mit den Fraktionen ein geordnetes Verfahren für die Neuwahl des Oberbürgermeisters in der Landeshauptstadt Hannover abzustimmen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten." Schostok hatte am Vortag seine Bereitschaft zum Rückzug angedeutet und angekündigt, am kommenden Dienstag über seine Zukunft entscheiden zu wollen.