Die SPD hat das Bündnis mit den Grünen im Rat der Stadt Hannover beendet. Hintergrund sei nicht nur das Mobilitätskonzept, sagte Daniel Cord, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Region Hannover, am Montag. Vielmehr habe die Zusammenarbeit in der Koalition nicht geklappt. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte mit seinem Plan, bis zum Jahr 2030 eine nahezu autofreie Innenstadt zu schaffen, auch Kritik ausgelöst. Die Hand in Richtung der Grünen bleibe ausgestreckt, sagte Cord. Die SPD wolle nicht in eine neue Koalition einsteigen, sondern auf das Konzept wechselnder Mehrheiten im Rat setzen. Onay war Ende 2019 zum neuen OB gewählt worden und hatte damit die jahrzehntelange SPD-Herrschaft beendet.