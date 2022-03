Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) will nicht länger Ehrenbürger von Hannover sein. Am Dienstag veröffentlichte er einen Brief im Karrierenetzwerk LinkedIn, der laut Schröder auch an Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) geschickt worden ist. Darin heißt es: "Ich verzichte unwiderruflich auf die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover." Er habe zur Kenntnis genommen, dass die Stadt ihm die Ehrenbürgerwürde entziehen wolle und werde dazu keine Stellungnahme abgeben. Schröder ist seit 2006 Ehrenbürger von Hannover. Anfang März hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt beschlossen, dass die Stadtverwaltung ein Verfahren zur Aufhebung der Ehrenbürgerschaft einleiten soll. Die Begründung lautete, dass Schröder "durch seine andauernde geschäftliche Verbindung mit russischen Staatskonzernen die Werte und Ziele der Landeshauptstadt nicht mehr teilt".