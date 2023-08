Die Markise fing Feuer, Stühle schmolzen: Ende Mai brannte es im Imbiss an der Ayasofya-Moschee in Hannover.

Erst brennt der Imbiss an der Moschee, dann geht ein rassistischer Drohbrief ein. Warum Muslime in Hannover sich nicht mehr sicher fühlen.

Von Ulrike Nimz, Hamburg

Ende Juli bekommt Recep Bilgen Post. Ein unscheinbarer Brief, adressiert an die Ayasofya-Moschee in Hannovers Nordstadt. In dem Kuvert: ein nachlässig gefalteter Bogen Papier, darauf das Porträt einer ihm unbekannten Frau und nur ein Satz, in Großbuchstaben: "Euer Imbiss ist nur der Anfang. Wir kommen wieder." Gezeichnet ist der Brief mit "NSU 2.0" und einem Hakenkreuz.