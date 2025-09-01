Sie hatten auf das Wort der Bundesregierung vertraut. Am Ende aber mussten sie vor Gericht klagen, um ihr Leben und das von Angehörigen zu retten. 47 besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan sind am Montagnachmittag in Hannover gelandet, 39 von ihnen sind Frauen und Kinder unter 18 Jahren. Bei den Eingereisten handelt es sich ausnahmslos um Personen, die seit Monaten eine Zusage hatten, aus Pakistan nach Deutschland kommen zu dürfen, weil ihnen in ihrer Heimat Tod oder Misshandlung drohen. Sie sind auch sämtlich sicherheitsüberprüft. Visa aber wollte die Bundesregierung lange nicht ausstellen. Die Einreise wurde für die Gefährdeten erst nach Klagen vor Gerichten möglich.
Angst vor Festnahme und Abschiebung47 bedrohte Afghaninnen und Afghanen in Deutschland gelandet
- 47 besonders gefährdete Afghanen sind am Montagnachmittag in Hannover gelandet, nachdem sie monatelang auf ihre zugesagte Ausreise warten mussten.
- Die Einreise wurde erst nach erfolgreichen Klagen vor deutschen Gerichten möglich, da die Bundesregierung trotz gültiger Zusagen keine Visa ausstellen wollte.
- Rund 2100 Afghaninnen und Afghanen sitzen noch immer in Pakistan fest, 210 weitere wurden kürzlich nach Afghanistan abgeschoben.
Sie hatten eine Zusage der Bundesregierung, dass sie nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden, doch auf ihre Ausreise warteten sie monatelang. 2000 Menschen müssen weiter bangen.
Von Markus Balser und Constanze von Bullion, Berlin
