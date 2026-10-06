Der frühere BND-Präsident soll noch Jahre nach seinem Ausscheiden von seinem ehemaligen Büroleiter mit geheimen Informationen aus der Behörde versorgt worden sein. Nun wird ermittelt, ob er sie an fremde Mächte verraten hat – es wäre einer der ganz großen Spionagefälle der Bundesrepublik.

Der 16. September 2025 war kein guter Tag für August Hanning. An jenem Dienstag bekam der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) und ehemalige Innenstaatssekretär in seinem Haus in Nordwalde, nordwestlich von Münster, Besuch von Beamten des Hamburger Landeskriminalamts. Es ging bei der Durchsuchung damals darum, ob eine mit Hanning verbundene private Sicherheitsfirma im November 2022 an einer gescheiterten Kindesentführung beteiligt war, wie die hanseatischen Ermittler vermuteten. Hanning bestritt jede Verwicklung in den Vorgang.