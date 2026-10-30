August Hanning hat den Bundesnachrichtendienst schon einmal schwer in die Bredouille gebracht. Damals, im Jahr 1999, hatte ein irakischer Asylbewerber dem BND von angeblich streng geheimen, mobilen Biowaffenlabors des Regimes von Saddam Hussein erzählt. Der deutsche Auslandsdienst gab diese Hinweise seiner „Curveball“ getauften Quelle an die US-Geheimdienste weiter. Unheilvoll für den BND: Die US-Regierung nutzte im Februar 2003 die „Curveball“-Informationen vor dem UN-Sicherheitsrat, um einen Angriff auf den Irak zu legitimieren. Doch die Angaben der Quelle erwiesen sich als falsch, der Iraker gab später zu, gelogen zu haben.