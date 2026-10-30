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Spionagefall HanningUS-Geheimdienste stellten dem BND die Vertrauensfrage

Lesezeit: 4 Min.

Die Sorge, dass der Fall Hanning bei Partnern der deutschen Geheimdienste für Argwohn sorgen würde, war offenbar nicht unbegründet.
Die Sorge, dass der Fall Hanning bei Partnern der deutschen Geheimdienste für Argwohn sorgen würde, war offenbar nicht unbegründet.
Foto: Michael Kappeler/dpa

Der Ex-BND-Chef soll hochsensible Dokumente zugesteckt bekommen haben – versuchter Landesverrat steht im Raum. Die US-Dienste reagierten mit einer Warnung: Die Kooperation mit dem BND komme auf den Prüfstand.

Von Jörg Diehl, Florian Flade, Roman Lehberger und Jörg Schmitt, Müchen

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August Hanning hat den Bundesnachrichtendienst schon einmal schwer in die Bredouille gebracht. Damals, im Jahr 1999, hatte ein irakischer Asylbewerber dem BND von angeblich streng geheimen, mobilen Biowaffenlabors des Regimes von Saddam Hussein erzählt. Der deutsche Auslandsdienst gab diese Hinweise seiner „Curveball“ getauften Quelle an die US-Geheimdienste weiter. Unheilvoll für den BND: Die US-Regierung nutzte im Februar 2003 die „Curveball“-Informationen vor dem UN-Sicherheitsrat, um einen Angriff auf den Irak zu legitimieren. Doch die Angaben der Quelle erwiesen sich als falsch, der Iraker gab später zu, gelogen zu haben.

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Dass die Bundesrepublik von Spionen unterwandert wird, ist gefährlich. Noch bedrohlicher ist es, wenn die mutmaßlichen Verräter ganz oben in der Geheimdienstzentrale sitzen. Wie der Fall Hanning die Sicherheit eines ganzen Landes erschüttert.

SZ PlusVon Markus Balser, Saimah Jiwa, Jörg Schmitt und Ralf Wiegand

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