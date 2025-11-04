Zum Hauptinhalt springen

LibanonGerechtigkeit für einen Gaddafi

Lesezeit: 5 Min.

Hannibal Gaddafi 2005 in Kopenhagen. Hat er Informationen über einen Prediger, der verschwunden ist, als Gaddafi drei Jahre alt war? Das will man in Libanon wissen.
Hannibal Gaddafi 2005 in Kopenhagen. Hat er Informationen über einen Prediger, der verschwunden ist, als Gaddafi drei Jahre alt war? Das will man in Libanon wissen.

Hannibal Gaddafi, umstrittener Sohn des gestürzten libyschen Diktators, sitzt seit zehn Jahren in Libanon im Gefängnis, ohne Verfahren, ohne Urteil. Jetzt könnte er freikommen – für elf Millionen Dollar.

Von Bernd Dörries, Beirut

Die alten Bilder, die man von Hannibal Gaddafi kennt, zeigen ihn so, wie man sich einen Sohn von Libyens Dauerpräsidenten Muammar Gaddafi wohl vorstellt: Braun gebrannt, die Haare nach hinten gekämmt, in weißen Leinenhemden, mal zusammen mit Frauen im Bikini, mal hat er sich eine weiße Kobra um den Hals gehängt.

