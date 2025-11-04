Hannibal Gaddafi, umstrittener Sohn des gestürzten libyschen Diktators, sitzt seit zehn Jahren in Libanon im Gefängnis, ohne Verfahren, ohne Urteil. Jetzt könnte er freikommen – für elf Millionen Dollar.

Die alten Bilder, die man von Hannibal Gaddafi kennt, zeigen ihn so, wie man sich einen Sohn von Libyens Dauerpräsidenten Muammar Gaddafi wohl vorstellt: Braun gebrannt, die Haare nach hinten gekämmt, in weißen Leinenhemden, mal zusammen mit Frauen im Bikini, mal hat er sich eine weiße Kobra um den Hals gehängt.