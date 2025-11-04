Die alten Bilder, die man von Hannibal Gaddafi kennt, zeigen ihn so, wie man sich einen Sohn von Libyens Dauerpräsidenten Muammar Gaddafi wohl vorstellt: Braun gebrannt, die Haare nach hinten gekämmt, in weißen Leinenhemden, mal zusammen mit Frauen im Bikini, mal hat er sich eine weiße Kobra um den Hals gehängt.
LibanonGerechtigkeit für einen Gaddafi
Hannibal Gaddafi, umstrittener Sohn des gestürzten libyschen Diktators, sitzt seit zehn Jahren in Libanon im Gefängnis, ohne Verfahren, ohne Urteil. Jetzt könnte er freikommen – für elf Millionen Dollar.
Von Bernd Dörries, Beirut
