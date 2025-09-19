Schon an der Eingangstür der Frankfurter Herderschule werden die Besucher von einem roten Aufkleber mit einem durchgestrichenen Handy begrüßt. Auch wenn das Symbol mit der Antenne und den Tasten nicht wirklich aussieht wie die Smartphones, die die Schülerinnen und Schüler nutzen: Alle Mobiltelefone sind hier verboten.
Handyverbot an Schulen„Wir sind nicht die Smartphone-Polizei"
In Hessen wird nicht mehr nur diskutiert, dort sind Smartphones an Schulen jetzt verboten. Ob und wie das funktioniert, zeigt eine erste Bilanz aus den Klassenzimmern.
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt am Main
Ablenkung im Unterricht, Schummeleien bei Prüfungen, Cybermobbing – Handys stören an Schulen oft. Zugleich aber sollen die Kinder doch lernen, verantwortungsvoll mit Tiktok, Instagram und sonstigen Apps umzugehen. Wie man einen Ausweg aus diesem Dilemma finden kann.
