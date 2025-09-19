Handyverbot an Schulen „Wir sind nicht die Smartphone-Polizei“ 19. September 2025, 14:02 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Ein Verbotshinweis am Eingang der Herderschule in Frankfurt am Main. (Foto: Kathrin Wiesel-Lancé)

In Hessen wird nicht mehr nur diskutiert, dort sind Smartphones an Schulen jetzt verboten. Ob und wie das funktioniert, zeigt eine erste Bilanz aus den Klassenzimmern.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt am Main

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback