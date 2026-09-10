Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz ist in Jemen an der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab auf dem Vormarsch. Am Donnerstag eroberte die radikal-islamische Gruppe die Hafenstadt Mokka, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen erfuhr. Die Kämpfer griffen den Insidern zufolge zudem die vorgelagerten Hanisch-Inseln im Roten Meer an, während die Regierungstruppen und ihre Verbündeten sich nach Süden in die Stadt Dhubab zurückzogen. Deren Kontrolle gilt zusammen mit der nahegelegenen Insel Perim als Schlüssel für die Vorherrschaft über den Bab al-Mandab. Eine Blockade würde für Golfstaaten wie Saudi-Arabien einen zentralen Handelsweg kappen.