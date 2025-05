Friedrich Merz versucht sich im Handelsstreit an einem Drahtseilakt: Er will Standhaftigkeit beweisen, ohne Trump zu verärgern. Dabei setzt er auch auf die Vergangenheit – und auf gemeinsame Bekannte.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Nimmt man allein die schiere Zahl der Telefonate und Kurzmitteilungen zum Maßstab, dann muss man sagen, dass Friedrich Merz nach nicht einmal drei Wochen im Amt schon jetzt über einen engeren Draht zu Donald Trump verfügt, als Olaf Scholz ihn womöglich in Jahren hätte knüpfen können. Die Frage, die man sich auch im Berliner Kanzleramt stellt, ist nur: Was bringen die vielen Gespräche und SMS-Nachrichten, wenn der US-Präsident wie im Fall der Ukraine am Ende doch alle Absprachen ignoriert? Wenn er wie die Axt im Walde die internationale Sicherheitsarchitektur und die etablierte Weltwirtschaftsordnung zertrümmert? Wenn er Verbündete vor laufender Kamera demütigt und Autokraten öffentlich hofiert?