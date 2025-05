Nimmt man allein die schiere Zahl der Telefonate und Kurzmitteilungen zum Maßstab, dann muss man sagen, dass Friedrich Merz nach nicht einmal drei Wochen im Amt schon jetzt über einen engeren Draht zu Donald Trump verfügt, als Olaf Scholz ihn womöglich in Jahren hätte knüpfen können. Die Frage, die man sich auch im Berliner Kanzleramt stellt, ist nur: Was bringen die vielen Gespräche und SMS-Nachrichten, wenn der US-Präsident wie im Fall der Ukraine am Ende doch alle Absprachen ignoriert? Wenn er wie die Axt im Walde die internationale Sicherheitsarchitektur und die etablierte Weltwirtschaftsordnung zertrümmert? Wenn er Verbündete vor laufender Kamera demütigt und Autokraten öffentlich hofiert?

Dass all die Telefonate und persönlichen Kontakte nichts an Trumps Unberechenbarkeit ändern, zeigt die jüngste Drohung des Präsidenten, Warenimporte aus der Europäischen Union von Juni an mit Zöllen von sagenhaften 50 Prozent zu belegen. Kein Land in Europa wäre von einer derartigen Eskalation des transatlantischen Handelskonflikts so sehr betroffen wie die exportabhängige Bundesrepublik – und keine Branche so stark wie die deutsche Automobilindustrie.

Nach einer Analyse des Ökonomen Julian Hinz würde ein solcher Zoll das hiesige Bruttoinlandsprodukt (BIP) kurzfristig um fast 0,8 Prozent schmälern. Das klingt auf den ersten Blick noch gar nicht so dramatisch, hieße aber in absoluten Zahlen, dass allein 2025 rund 35 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung ausfielen. Blieben die US-Zölle ein ganzes Jahr lang in Kraft, sei davon auszugehen, dass die deutschen Exporte in die USA regelrecht „kollabieren“, so Hinz, der an der Universität Bielefeld Internationale Volkswirtschaftslehre unterrichtet und das Forschungszentrum Handelspolitik am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) leitet. Die EU müsste sich demnach auf ein Ausfuhrminus von 21, Deutschland gar von 24 Prozent einstellen.

Die Zölle würden die USA selbst noch mehr treffen als die EU

Allerdings zeigen die Simulationen des Experten noch etwas anderes: Zwar fiele die kombinierte Wirtschaftsleistung der EU-Staaten um 0,7 Prozent geringer aus als ohne die Zölle. Noch viel härter aber träfe es ein anderes Land: die USA selbst. Sie müssten demnach mit einem Minus von 1,5 Prozent – oder umgerechnet 400 Milliarden Euro – klarkommen. „Die EU ist also in einer guten Position und sollte sich nicht einschüchtern lassen“, sagt IfW-Präsident Moritz Schularick. Bisher sei Trump „immer eingeknickt“, wenn man genügend Druck auf ihn gemacht habe.

Ruhig bleiben und deeskalieren, zugleich aber Standfestigkeit und Entschlossenheit demonstrieren: Das ist die Marschroute, die auch die Bundesregierung in dem Konflikt verfolgt. „Wir brauchen jetzt keine weiteren Provokationen, sondern ernsthafte Verhandlungen“, sagt Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) in der Bild am Sonntag, der Streit schade allen und müsse schnell beendet werden. Zugleich sei aber auch klar: „Wir sind als Europäer geschlossen und entschlossen, unsere Interessen zu vertreten“, so der SPD-Chef, der seine Position vorab mit Merz abgestimmt hatte.

Der Kanzler selbst wird aller Voraussicht nach schon in den nächsten Tagen Gelegenheit haben, Trump einmal mehr persönlich ins Gewissen zu reden. Anfang Juni, so die vorläufige Planung, will der Neuling aus Berlin zum Antrittsbesuch nach Washington reisen, eine Visite, die Chancen und Risiken zugleich mit sich bringt.

Merz überlässt das Reden bisher absichtlich seinem Stellvertreter Klingbeil

Zum einen bietet das Gespräch die Möglichkeit, dem Präsidenten noch einmal die Vorzüge einer Verhandlungslösung vor Augen zu führen, wobei Merz dem Vernehmen nach erneut betonen wird, dass die Ansprechpartnerin der Amerikaner in dieser Frage EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei – die „taffe Ursula“, wie Trump selbst sie nennt. Zum anderen weiß man innerhalb der Bundesregierung aber nur zu genau, dass die gesamte Strategie des Präsidenten darauf abzielt, die Europäer zu spalten: Verhandlungen mit Einzelstaaten statt mit der EU insgesamt verbessern nach dieser Lesart jeweils das Kräfteverhältnis zugunsten der USA und damit die Aussicht, der anderen Seite einen für ihn, Trump, möglichst vorteilhaften „Deal“ aufzuzwingen.

Merz selbst geht die Gespräche dennoch verhalten optimistisch an. So meint man in Berlin registriert zu haben, dass der US-Präsident seine Deutschland-Abneigung zuletzt etwas abgelegt hat. Auch verbindet die beiden Regierungschefs, dass sie nicht durchgängig Politiker waren, sondern auch schon in der Privatwirtschaft gearbeitet haben. Es gibt sogar einige gemeinsame Bekannte beim US-Finanzkonzern Blackrock, für den Merz lange tätig war. Um das zarte Pflänzlein nicht zu zertreten, das sich hier womöglich entwickeln könnte, hat sich der Kanzler mit Reaktionen auf Trumps Zoll-Drohungen bisher auch zurückgehalten und das Reden seinem Stellvertreter Klingbeil überlassen.

Was genau den Präsidenten antreibt, wie sehr er vielleicht auch daheim unter Druck steht und ob er wirklich einen seiner „Deals“ machen oder der EU schlicht eins auswischen will, darüber ist man sich in Europas Hauptstädten noch nicht wirklich im Klaren. Zunächst einmal, so hieß es in Kreisen der EU-Mitgliedsstaaten, sei Trumps Vorpreschen vor allem eins: die „Aufforderung zum Tanz“.