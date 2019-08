Was wichtig ist und wird: Landtagswahlen am Sonntag, US-Sanktionen gegen Öltanker, Kobra gefunden.

Was wichtig ist

CDU und SPD könnten weniger verlieren als gedacht. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg könnte die AfD Ergebnisse über 20 Prozent einfahren. Kurz vor der Wahl scheinen aber die schwächelnden Volksparteien CDU und SPD noch einmal mehr Wähler hinter sich zu versammeln. Viele moderate Wähler könnten sich für sie entscheiden, um die AfD zu schwächen, erklärt Jens Schneider.

USA belegen iranischen Tanker "Adrian Darya-1" mit Sanktionen. Der Supertanker war im Juli vor Gibraltar von der britische Marine festgesetzt und mehr als sechs Wochen später wieder freigegeben worden. US-Außenminister Pompeo wähnt ihn auf dem Weg nach Syrien - und sagt, es sei "ein großer Fehler" gewesen, seinem iranischen Amtskollegen Sarif zu vertrauen. Mehr dazu

SZ Plus: "Neben mir, da lag ein toter Kamerad." Der frühere SPD-Chef erzählt, wie er den Zweiten Weltkrieg und die Jahrzehnte danach erlebte. Und was ihn heute beunruhigt - 80 Jahre nach dem Überfall Deutschlands auf Polen. Interview von Ferdos Forudastan und Oliver das Gupta

Hacker hatten mehr als zwei Jahre lang Zugriff auf Apple-Geräte. Googles Sicherheitsforscher haben einen der schwerwiegendsten Angriffe auf iPhone-Nutzer offengelegt, den es jemals gegeben hat. Die Schadsoftware konnte den Standort, Fotos und sogar private Chats auslesen. Simon Hurtz erklärt die Attacke.

"Dorian" gewinnt weiter an Stärke. Der "extrem gefährliche" Wirbelsturm ist nun ein Hurrikan der Stufe vier von fünf. In Florida laufen intensive Vorbereitungen für die Ankunft des Hurrikans, der der schwerste seit mehr als zwei Jahrzehnten werden könnte. Die Details

Kobra in Herne eingefangen. Die tagelang gesuchte Giftschlange ist unter einer Stufe am Kellereingang lebend gefangen worden, erklärte die Stadt am Freitag, niemand sei verletzt worden. Ein Schlangenexperte habe die Kobra in seine Obhut genommen. Das Tier stammt womöglich aus der Wohnung eines Mieters, der zahlreiche Giftschlangen hält. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Am Sonntagvormittag geben die Spitzenkandidaten beider Bundesländer ihre Stimmen ab. Am Nachmittag sind Wahlpartys aller Parteien angesetzt. Die ersten Hochrechnungen werden gegen 18 Uhr erwartet. Was Sie zu den Wahlen wissen müssen, erklärt Philipp Saul.

Großbritannien: Proteste gegen Zwangspause des Parlaments. In mehr als 20 britischen Städten sind am Samstag Proteste geplant. Unter dem Hashtag #stopthecoup! (etwa "Stoppt den Staatsstreich!") soll unter anderem in London, Manchester, Birmingham und Glasgow demonstriert werden. Momentum, die Linke der Labour-Partei, hat die Bürger am Freitag aufgefordert, wichtige Straßen und Brücken zu besetzen und den Verkehr lahmzulegen, berichtet Cathrin Kahlweit.

SPD-Vorsitz: Meldefrist für Kandidaten endet am Sonntag. Anfang der Woche will der Wahlvorstand der Partei die Bewerberlage sichten. 20 Kandidaten wollen antreten, acht als Duo und vier als Solisten. Mike Szymanski stellt sie vor.

80. Jahrestag des Kriegsbeginns am Sonntag. Mit dem Angriff deutscher Truppen auf Polen begann 1939 der Zweite Weltkrieg in Europa. An Gedenkveranstaltungen in Polen nehmen unter anderen Polens Staatspräsident Duda und Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel sowie US-Vizepräsident Pence teil. Steinmeier trifft am Sonntag Zeitzeugen in Wieluń, dem Ziel des ersten deutschen Angriffs. Was der schwierige Gang nach Polen für den Bundespräsidenten bedeutet, analysiert Nico Fried.

Frühstücksflocke

Überleben nach dem Urlaub. Für Vorgesetzte und Kollegen ist die Sache klar: Wer aus den Ferien wiederkommt, muss erholt und tiefenentspannt sein - und schafft richtig viel Arbeit weg. Dabei ist die Zeit nach dem Urlaub für viele Menschen die vielleicht mieseste des Jahres. Der "Post-Holiday Blues" ist der ganz große Bruder der Montagsdepression. Strategien dagegen erklären Moritz Geier und Hannes Vollmuth.