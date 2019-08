Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Trump kündigt höhere Zölle auf chinesische Waren an. Auf die neuen Zölle Pekings reagiert der US-Präsident seinerseits mit weiteren Strafabgaben - und einer Tirade auf Twitter, in der auch sein eigener Notenbankchef zur Zielscheibe wird. Aus New York berichtet Claus Hulverscheidt.

EXKLUSIV: Lobbyismus-Vorwürfe gegen Altmaier. Hat der Wirtschaftsminister ein Pharmaunternehmen aus seinem Wahlkreis begünstigt? Interne Unterlagen seines Ministeriums legen das nahe. Für Patienten ist das potenziell gefährlich. Von Markus Grill und Kristiana Ludwig

SZ Plus: Michael Kretschmer grillt sich durch Sachsen. Dem CDU-Ministerpräsidenten geht es um die Zukunft des Landes und um seine eigene. Eindrücke aus einem Wahlkampf, der mindestens so heiß wie fettig ist. Von Ulrike Nimz

Bolsonaro ordnet Einsatz der Armee gegen Amazonas-Feuer an. Angesichts wachsender internationaler Kritik will der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro Soldaten die Riesenbrände im Regenwald bekämpfen lassen. Zur Nachricht. Wieso der Regenwald "die Lunge der Welt" ist, erklärt Tobias Herrmann.

Was wichtig wird

G-7-Staaten beginnen Gipfel in Frankreich. Das von Frankreichs Präsident Macron geleitete Treffen an der Atlantikküste wird von zahlreichen Krisen und Konflikten belastet. Dazu gehören die Waldbrände im Amazonasgebiet, der Handelskrieg zwischen den USA und China, der britische EU-Austritt und die schwächelnde Weltkonjunktur. Für Exportgroßmeister Deutschland steht beim G-7-Gipfel viel auf dem Spiel, schreibt Cerstin Gammelin.

Demonstration des Bündnisses #unteilbar in Dresden. Die Organisatoren rechnen an diesem Samstag mit großem Zulauf. Das Bündnis setzt sich gegen Rassismus und für eine inklusive Gesellschaft ein. "Wir wollen beweisen, dass Dresden nicht nur Pegida ist", sagt Aktivist Farhad Dilmaghani im Interview von Jana Anzlinger.

Frühstücksflocke

Viagra aus Flechten. Gerade wimmelt es überall im Netz von der "sexy Pflaster-Flechte" - so die deutsche Übersetzung von "sexy pavement lichen". Schuld daran ist die neuseeländische Botanikerin Allison Knight. Eigentlich wollte sie nur einen Witz in einer Vorlesung über Flechten machen - und kann die Geister, die sie rief, jetzt nicht mehr einfangen. Interview von Hannes Vollmuth