US-Präsident Donald Trump
hat der Europäischen Union (EU) mit einer drastischen Erhöhung von Zöllen gedroht, sollte sie ihre Verpflichtungen aus dem gemeinsamen Handelsabkommen nicht bis zum 4. Juli erfüllen. Er
habe am Donnerstag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesprochen und ihr diese Frist gesetzt, sagte Trump. Die EU hatte sich im Sommer 2025 mit den USA auf ein Handelsabkommen verständigt. Darin
wurde unter
anderem die Senkung der Autozölle von damals 27,5 auf 15 Prozent für Einfuhren aus der EU festgehalten. „Ich habe geduldig darauf gewartet, dass die EU ihren Teil des historischen Handelsabkommens erfüllt, auf
das wir uns
im schottischen Turnberry geeinigt haben - das
größte Handelsabkommen aller Zeiten!“, erklärte Trump auf der Plattform Truth Social. „Es wurde versprochen, dass die EU ihren Teil der Abmachung einhält und die Zölle vereinbarungsgemäß auf NULL senkt! Ich habe mich bereiterklärt, ihr bis zum 250. Geburtstag unseres Landes Zeit zu geben. Andernfalls werden die Zölle für sie leider
sofort auf ein viel höheres Niveau schnellen.“ Trump hatte vergangene Woche angekündigt,
die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der EU noch in dieser Woche von derzeit 15 auf 25 Prozent zu erhöhen. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange, hatte am Donnerstag erklärt, bis zur Umsetzung des Abkommens sei es noch ein weiter Weg.
HandelsstreitTrump setzt EU Ultimatum
US-Präsident Donald Trump
Lesen Sie mehr zum Thema