Was wir wissen - was wir nicht wissen

Elf Tote in einer hessischen Kleinstadt, der Generalbundesanwalt ermittelt: Alles Wichtige zur Gewalttat in Hanau im Überblick.

Was ist passiert?

Bei einer Gewalttat im hessischen Hanau sind in der Nacht insgesamt elf Menschen ums Leben gekommen. Bei aufeinanderfolgenden Angriffen auf zwei Shisha-Bars wurden nach Informationen der Polizei neun Menschen erschossen. Mindestens vier Menschen wurden verletzt. Die ersten Schüsse fielen demnach am Mittwochabend gegen 22 Uhr. Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen am frühen Donnerstagmorgen in seiner Wohnung. Die Informationen deuten auf einen Suizid hin. Hinweise auf weitere Täter gibt es der Polizei zufolge bislang nicht. In der Wohnung wurde zudem auch die Leiche der 72 Jahre alten Mutter des Tatverdächtigen gefunden.

Wo liegen die Tatorte?

Zunächst wurde in einer Shisha-Bar am Rande der Hanauer Innenstadt geschossen. Spielhallen, Wettlokale und Döner-Imbissbuden prägen das Straßenbild am Heumarkt. Danach fuhr der Täter in den Stadtteil Kesselstadt. Dort sei erneut geschossen worden, ebenfalls in einer Shisha-Bar. Der zweite Tatort ist vom ersten mit dem Auto nur etwa fünf Minuten entfernt, er liegt in einem Wohnviertel. Auch die Wohnung des mutmaßlichen Täters liegt in Kesselstadt.Ein mutmaßlicher weiterer Tatort im Stadtteil Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war aber auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wer sind die Opfer?

Darüber, wer die Menschen sind, die in den zwei Lokalen getötet wurden, ist noch nichts bekannt. Auch über mögliche Verletzte fehlen noch Informationen.

Wer ist der mutmaßliche Täter?

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um Tobias R., einen 43 Jahre alten Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit aus Hanau, wie der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Vormittag im Landtag in Wiesbaden sagte. Er war demnach legal im Besitz einer Waffe und Sportschütze. Beuth zufolge war Tobias R. weder als rechtsextrem bekannt noch ist er polizeilich in Erscheinung getreten.

Der mutmaßlicheTäter wohnte offenbar im Stadtteil Kesselstadt, in dem auch der zweite Tatort liegt. Seine Leiche wurde in dem Reihenhaus aufgefunden, in dem er wohnte. Die Polizei durchsuchte vor dem Haus ein Auto, möglicherweise das Fluchtfahrzeug des Täters. Darin sollen Waffen und Munition gefunden worden sein.

Warum ermittelt der Generalbundesanwalt?

Der Generalbundesanwalt hat nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR die Ermittlungen im Fall Hanau übernommen. Die Entscheidung fiel bereits in den frühen Morgenstunden. Grund hierfür ist ein Bekennerschreiben, das auf eine fremden- und ausländerfeindliche Motivation hindeuten soll.

Was ist das Motiv des Gewaltverbrechens?

"Nach unseren jetzigen Erkenntnissen ist ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben", bestätigte am Vormittag Hessens Innenminister Beuth. Darauf deute etwa die Homepage des mutmaßlichen Täters hin. Über den genauen Inhalt des Bekennerschreibens, das die Polizei in der Wohnung des mutmaßlichen Täters fand, ist offiziell noch nichts bekannt. Der Bild-Zeitung zufolge finden sich darin rechtsradikale Äußerungen.

Die Ermittler fanden in der Wohnung zudem ein Video. Die Aufnahme, welche der Mann wenige Tage vor der Tat veröffentlichte, enthält eher wirre Verschwörungstheorien auf englisch - eine "persönliche Botschaft an alle Amerikaner", aufgenommen in einer Privatwohnung. Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände "jetzt kämpfen". Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten. Bekennerschreiben und Video werden nun ausgewertet.