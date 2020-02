In Hanau haben Polizisten am frühen Donnerstagmorgen den mutmaßlichen Todesschützen tot aufgefunden. Spezialkräfte hätten in einer Wohnung außerdem eine weitere Leiche entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Aktuell gebe es keinen Hinweis auf weitere Täter. Der Generalbundesanwalt hat wegen der besonderen Bedeutung die Ermittlungen im Fall Hanau übernommen. Die Entscheidung fiel bereits in den frühen Morgenstunden. Grund hierfür ist dass das Bekennerschreiben auf eine fremden- und ausländische Motivation hindeuten soll.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen wurde zudem ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden. Beides werde nun ausgewertet, das Motiv sei noch unklar, hieß es. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet.

In diesem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen. Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände "jetzt kämpfen". Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten.

Die Zahl der Toten bei den Ereignissen in Hanau hat sich damit auf insgesamt elf erhöht. Am Mittwochabend waren bei Schüssen in zwei Shisha-Bars in der hessischen Stadt neun Menschen erschossen und weitere schwer verletzt worden. Der Täter konnte zunächst flüchten. Die Großfahndung nach ihm lief über mehrere Stunden. Nach Zeugenaussagen zu einem Fluchtfahrzeug seien Spezialkräfte in die Wohnung im Stadtteil Kesselstadt eingedrungen, sagte ein Polizeisprecher der Frankfurter Rundschau.

Die ersten Schüsse fielen den Ermittlern zufolge gegen 22 Uhr. Zunächst wurde in einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt geschossen. Dabei sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Danach fuhr der Täter in den Stadtteil Kesselstadt. Dort sei erneut geschossen worden, ebenfalls in einer Shisha-Bar. Hier soll es ebenfalls mehrere Tote gegeben haben.

Die Bundesregierung reagierte bestürzt: "Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde", schrieb Sprecher Steffen Seibert auf Twitter. Auch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigte sich erschüttert. "Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben", sagte er der Bild-Zeitung. Es sei "ein Abend, wie man ihn sich schlimmer kaum vorstellen kann". Zudem teilte er mit, dass eine Schule sowie zwei Betreuungseinrichtungen für Kinder am Donnerstag nicht geöffnet seien. "Aufgrund der noch gesperrten Zufahrten und laufenden Ermittlungen bleiben die Heinrich-Heine-Schule und die Kinderburg und Kinderhaus West geschlossen", schrieb Kaminsky.

Der Tatort am Heumarkt wurde weiträumig abgesperrt. Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten die Umgebung ab. Vor einem Döner-Imbiss in einer Nebenstraße markierten Einsatzkräfte mehrerer Patronenhülsen mit Farbe auf dem Bürgersteig, wie ein dpa-Reporter berichtete. Der Heumarkt liegt am Rande der Innenstadt von Hanau mit seinen etwa 100 000 Einwohnern. Spielhallen, Wettlokale und Döner-Imbissbuden prägen dort das Straßenbild.

Der zweite Tatort ist nur etwa zwei Kilometer entfernt. Der Kurt-Schumacher-Platz liegt in einem Wohnviertel. Im Erdgeschoss eines Wohnblocks befindet sich eine Art Kiosk, auf einem Reklame-Leuchtschild steht zudem "Arena Bar & Café". Die Scheiben sind teils mit orangefarbener Folie beklebt.

Eine mögliche dritte Schießerei im Stadtteil Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war aber auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort.