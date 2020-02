Nach dem Anschlag von Hanau, bei dem in der Nacht auf Donnerstag insgesamt elf Menschen umkamen, bezog Innenminister Horst Seehofer am Freitag deutlich Stellung: "Die Tat in Hanau ist eindeutig ein terroristisch motivierter Amoklauf. Seit dem NSU und dem Amoklauf in München zieht sich eine rechte Blutspur durch unser Land." Der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund (NSU) war eine neonazistische terroristische Vereinigung, die zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen umgebracht hat. Die jahrelang vergebliche Aufarbeitung der Anschlagsserie beschäftigt die Behörden bis heute. Diesmal soll das nach Auffassung des Bundesinnenministers anders sein.

Die Verhaftung von zwölf Rechtsterroristen in der vergangenen Woche seien Beispiele für Ermittlungserfolge. Bei Durchsuchungen in den vergangenen Wochen in mehreren Bundesländern im Zuge des Verdachts auf eine rechte Terrorzelle seien Handgranaten in großer Zahl und eine Vielzahl an Waffen sichergestellt worden. Es sei allerdings schwer, an Tätertypen wie die von Halle oder Hanau heranzukommen. Für BKA-Chef Holger Münch sind die Täter von Halle und Hanau neue Typen, die sich für sich selbst radikalisieren. Dass sie sich nicht in Foren mit anderen Radikalen vernetzen, erschwere deren Überwachung. Man wolle diesen "blinden Fleck" kleiner machen und entwickle dafür Methoden. Bei den Ermittlungen werden nun die sozialen und finanziellen Kontakte von Tobias R. geprüft und auch, wo er sich im Internet herumtrieb und mit wem er möglicherweise sein krudes Weltbild entwickelte. Generell gelte aber die Devise "Gründlichkeit vor Geschwindigkeit".

Detailansicht öffnen Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Bundesinnenminister Horst Seehofer auf der Bundespressekonferenz. Neben ihnen Peter Frank, Generalbundesanwalt (ganz links) und Holger Münch, der Präsident des BKA. (Foto: REUTERS)

"Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch", schlussfolgerte Seehofer. Die Behörden seien "auf keinem Auge blind". Zur "Trockenlegung des braunen Sumpfs" sei eine Zusammenarbeit aller Institutionen notwendig. Seehofer betonte, dass es auch Linksextremismus gebe, doch wolle er keine Relativierung zulassen.

Generalbundesanwalt Peter Frank erklärte noch einmal den Tatablauf am Donnerstagabend und wie die Ermittlungen liefen. Durch die Beschreibung des Fahrzeugs von Tobias R. und dessen Kennzeichen sei er so schnell identifiziert worden. Nur dadurch wurde der Zugriff des Spezialeinsatzkommandos gegen 3 Uhr nachts in der Wohnung des Täters möglich. Frank zitierte aus dem Manifest des Täters, dessen offensichtlich verfassungsfeindliche Inhalte das Eingreifen der Generalbundesanwaltschaft notwendig gemacht habe. Man habe beim Täter mehrere Handfeuerwaffen gefunden. Deren Verwendung werde nun geprüft. Zudem seien finanzielle und technische Unterlagen sichergestellt worden.

Man müsse nach dem Anschlag von Hanau verstärkt mit Nachahmungstätern rechnen. Wut und Emotionalisierung könnten nun ihrerseits für Gefahren sorgen. Seehofer kündigte an, die Polizeipräsenz bundesweit deutlich zu erhöhen. Moscheen sollten dabei besonders geschützt werden. Die Bundespolizei werde die Landesbehörden unterstützen, sofern dies notwendig sei. Er wolle sich mit Vertretern von Muslimen und der türkischen Gemeinde treffen, um weitere zielgerichtete Maßnahmen zu besprechen. Seehofer betonte, er werde nicht "weiteres Personal oder Paragrafen" fordern, sondern wolle die bereits beschlossenen Gesetze und Möglichkeiten noch konsequenter ausnutzen. Er nannte als Beispiel das vergangene Woche beschlossene Anti-Hate-Speech-Gesetz. Für Seehofer ist der Anschlag in Hanau eine Folge der sich verbreitenden Verrohung der Sprache.

"Zehn Menschen wurden aus unserer Mitte und aus der Mitte ihres Lebens gerissen", erinnerte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht an die Opfer des Anschlags, die neben dem Täter umgekommen waren. Sie bekundete den Opfern und Angehörigen ihre Anteilnahme und wies ausdrücklich auf die Hilfe-Hotline für Opfer hin, indem sie einen Zettel damit zeigte (0800-0009546). "Wir wollen die Opfer nicht alleine lassen mit ihrem Schmerz. Aber wir müssen reagieren." Verschwörungstheorien wie die von Tobias R. seien der Nährboden für Volksverhetzung, Ausgrenzung von Gruppierungen und Religionen und das "Sich-über-andere-Stellen". Gerade dafür sei das von Seehofer angesprochene Gesetz da. "Wir müssen deutlich machen, wo die Grenzen in unserem Rechtsstaat sind. Wer eine wehrhafte Demokratie und einen freien Rechtsstaat sind, muss das deutlich machen."

Lambrecht erklärte, dass die jüngst beschlossene Verschärfung des Waffenrechts nochmal geprüft werde, um zu verhindern, dass Waffen "in die Hände von solchen Extremisten und Tätern kommen können." Die Hintergründe des Anschlages von Hanau würden nun geprüft. Bei Ihrem Besuch bei der Mahnwache in der hessischen Stadt habe sie gleichwohl einen Zusammenhalt der Bürger gespürt. Sie wolle "dem braunen Sumpf keinen Fußbreit Platz" geben.

Bei dem rechtsextremistisch motivierten Anschlag in Hanau tötete der 43-jährige Tobias R. in der Nacht zum Donnerstag neun Menschen in einer Shisha-Bar und zwei Cafés. Danach fuhr er nach Hause, erschoss dort offenbar seine Mutter und sich selbst. Die Ermittler fanden später ein Bekennerschreiben, mehrere Videos auf der Videoplattform Youtube sowie ein Manifest, welches die von Verschwörungstheorien durchzogene Weltsicht R.s dokumentiert.

Infolge des Anschlages gab es bestürzte Reaktionen in der Politik. Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer kündigten eine rasche Aufklärung der Hintergründe an. Seehofer und Justizministerin Lambrecht nehmen dazu nun bei einer gemeinsamen Pressekonferenz Stellung. Der Rechtsstaat werde sich rechten Terroristen entgegenstellen. Bei Mahnwachen und Kundgebungen am Donnerstagabend versammelten sich in Dutzenden deutschen Städten Zehntausende, um der Opfer zu gedenken und die Einigkeit der Zivilbevölkerung zu demonstrieren.

Die Süddeutsche Zeitung verzichtet darauf, den Nachnamen des mutmaßlichen Mörders von Hanau zu nennen; daher ist lediglich von Tobias R. die Rede, obwohl der volle Name bekannt ist. Die Mehrzahl der Medien in Deutschland hält es ähnlich. Wie in vergleichbaren Fällen wollen wir Tätern, die sich durch ihre Verbrechen Ruhm unter Gleichgesinnten erhoffen, dafür kein Forum bieten. Außerdem würde eine volle Namensnennung der Tataufklärung durch die Strafverfolgungsbehörden vorgreifen.