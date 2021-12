Eineinhalb Jahre nach dem rechtsextremen Attentat in Hanau warten manche Angehörige bis heute auf Opferentschädigung - und berichten dem Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags, dass ihr Vertrauen in den Staat schwindet.

Von Benedikt Warmbrunn, Hanau

Als Erstes hat Niculescu Păun seinen Sohn verloren. In den Monaten danach verlor er seinen Job, dann seine Gesundheit. Probleme mit dem Herzen, Bluthochdruck, seine Sehschwäche nimmt zu, seine Konzentrationsfähigkeit ab. Und in all diesen Monaten schwand zudem das Vertrauen von Niculescu Păun in den deutschen Staat.