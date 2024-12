Auch in den USA kam es gut an, dass Südkoreas Parlament am Samstag den Präsidenten Yoon Suk-yeol suspendierte und Premierminister Han Duck-soo fürs Erste an die Spitze des Tigerstaates rückte. Die Regierung in Washington fühlte sich überrumpelt, als Yoon am 3. Dezember versuchte, die Opposition per Kriegsrecht auszuhebeln. Ausgerechnet Südkorea, der wichtigste US-Partner im Umgang mit der amerikafeindlichen Parteidiktatur Nordkorea, zeigte Symptome eines Rückfalls in die schlechte alte Zeit vor 1987, als in Seoul autoritäre Präsidenten regierten. Zumal der erste Versuch, Yoon des Amtes zu entheben, eine Woche zuvor an dessen konservativer Partei PPP gescheitert war.