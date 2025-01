Der SPD-Politiker will erneut Erster Bürgermeister von Hamburg werden. Den Umfragen zufolge stehen seine Chancen gut. Weil er Details mag.

Wenn Peter Tschentscher es sich aussuchen kann, dann gibt er lieber abends als morgens Interviews. Doch als Erster Bürgermeister der zweitgrößten Stadt Deutschlands fühlt er sich ohnehin rund um die Uhr für Hamburg verantwortlich. Wenn es sich der 58-jährige SPD-Politiker dann doch mal aussuchen kann, beantwortet er im Sommer von seinem Balkon aus um kurz vor Mitternacht noch Mails, liest sich in Themen ein. Es sieht so aus, als würde er auch in den kommenden Jahren wenig Zeit für seine Hobbys, Klavier spielen und Krimis lesen, haben. Hamburg wählt eine Woche nach der Bundestagswahl eine neue Bürgerschaft. Als Bürgermeisterkandidat der SPD stellt sich Tschentscher bereits zum zweiten Mal zur Wiederwahl, 2020 gewann er deutlich mit fast 40 Prozent. Auch jetzt sehen ihn die Umfragen mit einem großen Vorsprung vor den Grünen und der CDU.