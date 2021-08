Generalvikar Ansgar Thim, der derzeit im Erzbistum Hamburg die Amtsgeschäfte führt, drängt auf eine rasche Entscheidung des Papstes zum Rücktrittsgesuch von Erzbischof Stefan Heße. In einem Brief an die Gremien des Erzbistums kündigt Thim an, er werde sie künftig nicht mehr zu den Konferenzen einladen, die sonst der Erzbischof einberuft. Seit fünf Monaten habe es keine Reaktion aus dem Vatikan gegeben, wie es weitergehen solle. "Ich scheue mich nicht vor Verantwortung, aber ich möchte ein Signal nach innen und nach außen senden, dass es so nicht weitergehen kann." Es sei über eine so lange Zeit unmöglich, ein Bistum entsprechend zu führen. Heße hatte nach Veröffentlichung eines Gutachtens zum Umgang von Verantwortungsträgern mit Missbrauchstätern dem Papst im März seinen Rücktritt angeboten.