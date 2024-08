Mehrere Klimaaktivisten haben am frühen Freitagmorgen offenbar versucht, den Hamburger Flughafen lahmzulegen. Die Polizei habe die Aktion verhindert. Eine Streifenwagenbesatzung sei in der Nähe des Flughafens auf eine Gruppe von Radfahrern aufmerksam geworden, sagte eine Sprecherin. Als die Radfahrer die Polizei bemerkten, ergriffen sie den Angaben zufolge die Flucht. Vier von ihnen seien wenig später angehalten und überprüft worden, eine Person sei unerkannt geflüchtet. Die Verdächtigen hätten in ihren Taschen umfangreiches Equipment bei sich gehabt, „das den Verdacht einer beabsichtigten Blockadeaktion am Flughafen nahelegte“. Darunter seien Bolzenschneider, Westen, Plakate und Sand-Harz-Gemisch gewesen. Die vier Verdächtigen seien vorläufig festgenommen worden. Eine fünfte Person, die die geplante Blockade von einem Aussichtspunkt aus vermutlich dokumentieren wollte, sei ebenfalls in Gewahrsam genommen worden. Auf den Flugverkehr in Hamburg hatte der Einsatz am frühen Morgen keine Auswirkungen.