Mehr als 300 000 Bürgerinnen und Bürger haben dafür gestimmt, dass Hamburg fünf Jahre früher klimaneutral wird als geplant. Wie wird sich die Stadt verändern, wie reagiert die Politik, und was passiert, wenn die ehrgeizigen Ziele nicht eingehalten werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Folgen des „Hamburger Zukunftsentscheids“.
Volksentscheid in Hamburg über vorgezogene KlimaneutralitätKlimaneutral bis 2040 - nur wie?
Hamburg will fünf Jahre früher als bisher geplant klimaneutral werden. Von einer „positiven Botschaft“ ist in der Stadt die Rede, klar ist aber auch: Es braucht nun Hilfe aus Berlin.
Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Hamburg
