Bürgerschaftswahl in Hamburg

Wahlhelfer zählen in der Alsterdorfer Sporthalle die Stimmen für die Bürgerschaftswahl aus.

Am Ende eines langen Wahlabends sah es zunächst gut aus für die FDP: Dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlleiters zufolge schaffen die Freien Demokraten denkbar knapp den Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft. 120 Stimmen machten den Unterschied. Doch es gibt Hinweise darauf, dass das Wahlergebnis einen Fehler zugunsten der FDP enthält. Wenn sich diese Hinweise bestätigen, könnte die Partei doch noch an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Ein Hamburger Twitter-User hatte auf eine Unstimmigkeit im Langenhorner Stimmbezirk 43202 hingewiesen. Die Beobachter des Portals Wahlrecht.de haben den Verdacht weiterverbreitet, auch die SZ hat die Zahlen überprüft.

Demnach wäre es denkbar, dass beim Übertragen des Ergebnisses in die Datenbank des Landeswahlleiters die Stimmen von FDP und Grünen vertauscht wurden. Im Bezirk 43202 wird die FDP mit 549 Stimmen ausgewiesen, das sind 22,4 Prozent. Den Grünen werden 126 Stimmen zugerechnet, also 5,1 Prozent. Das ist auffällig, denn landesweit sind die Kräfteverhältnisse in etwa umgekehrt: Grüne 24,2 Prozent, FDP 5,0 Prozent.

Dennoch begründen diese Zahlen alleine keinen Hinweis auf eine Panne. Denn die Anteile der Parteien schwanken von Stimmbezirk zu Stimmbezirk erheblich. Die Grünen schnitten in vier Bezirken noch schlechter ab als in 43202, ihr schlechtestes Ergebnis liegt bei 2,6 Prozent im Stimmbezirk 6029902. Auch bei der FDP stellen die 22,4 Prozent keinen Rekord auf: In einem Bezirk erreichten die Freien Demokraten mehr als 23 Prozent der Stimmen.

Die Unstimmigkeiten werden deutlicher, wenn man die Ergebnisse mit denen der vorherigen Bürgerschaftswahl aus 2015 vergleicht. Demnach hätte die FDP im Bezirk 43202 um 17,5 Prozentpunkte zugelegt und ihr Ergebnis mehr als vervierfacht. Das ist mit großem Abstand der größte Stimmenzuwachs in einem Wahlbezirk, der zweitgrößte liegt bei plus 4,6 Prozentpunkten.

"Auffällig ist das auf jeden Fall", sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf der dpa. "Den Hinweis, dass es eine Auffälligkeit gibt, habe ich auch schon weitergegeben." Ohnehin werden am Montag alle Stimmzettel noch einmal ausgezählt, das Endergebnis wird für Montagabend erwartet.

Möglicherweise betreffen die Unstimmigkeiten noch weitere Stimmbezirke und andere Parteien. So wird die CDU in Bezirk 41008 mit einem Plus von 23,1 Prozentpunkten ausgewiesen, obwohl sie in den allermeisten Wahllokalen Verluste eingefahren hat. Dort könnte es eine Verwechslung mit den Stimmen der SPD gegeben haben.